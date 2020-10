Angola: regresso às aulas com queixas de falta de material de protecção

Em Angola as aulas do ensino geral e subsector do ensino universitário, suspensas desde Março devido à covid-19, retomam, gradualmente, a partir desta segunda-feira, 05 de Outubro. Professores denunciam falta de material de protecção individual.

No entanto são várias as vozes a denunciar a falta de condições de trabalho. Queixaram-se de falta de material de protecção individual e de biossegurança contra a covid-19 e lamentam a “falta de mínimas condições” no regresso às aulas.

Geraldo Gabriel Ndala, professor de filosofia do ensino secundário no Kilamba Kiaxi, PUNIV 8054 - Nova Vida, em declarações à RFI sublinhou que nos estabelecimentos de ensino "não existem condições de biossegurança nas escolas” além de “saneamento básico deficitário”.

Denuncia que não foram distribuídas viseiras aos professores e os docentes não têm condições para “trabalhar com máscara e falar durante muito tempo”.

Depois de meses de suspensão devido à pandemia da covid-19, a escola presidencial no ensino geral e no subsistema de ensino universitário foram retomadas hoje em Angola. O uso da máscara, a medição da temperatura, o distanciamento social e a desinfecção das mãos passam a integrar a rotina escolar dos alunos.

Numa primeira fase, retomam os estudantes universitários e os da 6ª, 9ª, 12ª e 13ª classes, que deverão cumprir, rigorosamente, as medidas impostas pelas autoridades sanitárias do país.

O calendário escolar prevê a 19 de Outubro o regresso dos estudantes da 7ª, 8ª, 10ª e 11ª classe, todas também do segundo ciclo do ensino secundário, ao passo que o ensino primário e o primeiro ciclo começam dia 26 de Outubro.

Com as turmas divididas em grupos no ensino primário e primeiro ciclo, as aulas terão duração de 2h30, enquanto no segundo ciclo do ensino secundário terão 3h30 de carga horária, sem direito a intervalo.

Com a colaboração de Daniel Frederico, correspondente em Luanda.

