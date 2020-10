Angola: Ministro da Indústria e do Comércio infectado com Covid-19

O ministro angolano da Indústria e Comércio, Víctor Fernandes, está internado depois de ter testado positivo à Covid-19. A notícia é avançada pela agência de notícias Lusa que cita fonte próxima do governo.

O responsável pela pasta da Indústria e Comércio em Angola, Víctor Fernandes, testou positivo à Covid-19 e está internado numa clínica da capital. A informação é avançada pela agência de notícia Lusa que cita fonte próxima do governante.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o ministro angolano não está em estado crítico, apresentando apenas sintomas ligeiros da doença.

Na semana passada, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde de Angola tinha afirmado, sem indicar nomes, que responsáveis políticos angolanos tinham sido infectados com o novo coronavírus, e que estavam a receber tratamento em várias unidades hospitalares da capital.

Em declarações à imprensa angolana, Silvia Lutucuta lembrou ainda que ninguém está imune ao vírus. Na sexta-feira, o governador do Uíje e ex-governador de Luanda, Luther Rescova, foi a primeira político angolano a morrer devido à doença.

Como estava previsto pelas autoridades sanitárias, Angola regista actualmente o pico da pandemia da Covid-19 com o aumento de casos e mortes. Nas últimas 24 horas, foram registados 215 novos casos e seis mortes no país. Desde do início da pandemia, Angola já registou 6.246 casos e 218 óbitos.

