Julgamento sumário de manifestantes detidos em Luanda

O julgamento sumário das 103 pessoas detidas no sábado, 24 de Outubro, em Luanda devia começar hoje na capital angolana. O Sindicato dos jornalistas confirmou, entretanto, a libertação de três jornalistas de uma estação de rádio e do respectivo motorista.

Ao todo tinham sido detidos seis jornalistas, com três primeiros a ser libertados, antes deste novo grupo de três ligados à Rádio Essencial.

O protesto tinha sido convocado pela sociedade civil, tendo contado também com a participação de elementos da oposição, caso da UNITA.

Em causa estava a denúncia de novo adiamento das primeiras eleições autárquicas e reivindicações visando a melhoria das condições de vida.

A manifestação acabaria por se traduzir, para além dos 103 detidos, no ferimento de polícias e de manifestantes e destruição de meios da polícia.

As autoridades tinham evocado a situação sanitária e o estado de calamidade vigente para impedir o protesto, lembrando a proibição de concentrações de mais de cinco pessoas, que entretanto acabara de entrar em vigor.

Foram muitas as organizações não governamentais e da sociedade civil a denunciar a repressão do protesto, caso da Friends of Angola / Amigos de Angola cujo director Rafael Morais alega não ter ficado convencido com os motivos evocados pelas autoridades, relacionados com a Covid-19, para inviabilizar a concentração.

Rafael Morais, director Friends of Angola: a repressão não convence

Rafael Morais denunciou um recuo na liberdade de expressão no país com, também, jornalistas a serem detidos e a receberem ordens da apagar os respectivos registos de reportagem.

Rafael Morais, director Friends of Angola: recuo da liberdade de expressão

