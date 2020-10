Angola: Jornalistas da Rádio Despertar denunciam suspensão

Oito jornalistas da Rádio Despertar denunciam que foram suspensos por reivindicarem três meses de salários em atraso. O sindicato acusa a direcção da rádio de ser "alérgica" ao diálogo.

Publicidade Continuar a ler

Os jornalistas dizem que foram surpreendidos na tarde de sexta-feira (30) com uma comunicação verbal que dava conta da suspensão, por reclamarem três meses de salários em atraso e condições de trabalho.

Referem, também, que estão insatisfeitos com aquilo que tem estado acontecer nos últimos dias ao nível da rádio, particularmente, com as condições de trabalho e biossegurança.

Um grupo de funcionários decidiu, há dois dias, protestar na sede da UNITA, para pressionar o pagamento de salários, mas parece que a intenção terá caído mal para os dirigentes da organização, que suspendeu os manifestantes.

A Comissão do Sindicato dos Jornalistas Angolanos da Rádio Despertar confirma o pendente salarial e considera que a direcção da estação é “alérgica ao diálogo”.

João Walter dos Santos, líder da comissão sindical, reforçou que nos próximos dias os trabalhadores vão promover uma vigília nas instalações da UNITA para exigir o pagamento dos salários.

“Nesta vigília vamos levar os filhos, panelas para mostrar que não há nada em casa e para que a comunidade nacional e internacional saiba da arrogância dos dirigentes da rádio”, disse o jornalista.

Fonte ligada à Rádio Despertar confirmou o pendente que tem com os trabalhadores, porém, atira a culpa à crise financeira e sanitária, como sendo a responsável pelos atrasos salariais.

“Na verdade, estamos a trabalhar para seleccionarmos a questão salarial dos funcionários, apesar da crise. O sindicato está informado das nossas diligências, mas o que nos surpreendeu foi a atitude dos trabalhadores”, finalizou.

Em 2018, três membros do Núcleo sindical da Rádio Despertar foram suspensos e despedidos, por exigirem, em caderno de encargos, melhores condições de trabalho, pagamento de imposto de rendimento de trabalhador e o pagamento dos atrasos salariais.

Reportagem de Francisco Paulo

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro