Angola vai libertar manifestantes condenados por desobediência

Dezenas de jovens estão hoje concentrados em frente ao Tribunal Provincial de Luanda, exigindo a libertação dos manifestantes detidos durante uma marcha, no sábado, na capital angolana.Algumas carrinhas de transporte prisional chegaram ao tribunal esta manhã e os detidos que transportavam foram recebidos aos gritos de “Liberdade, já!”, à medida que saíam dos veículos.No lado exterior do tribunal, ouvem-se vuvuzelas e críticas ao Presidente angolano, João Lourenço, e ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), enquanto os jovens manifestantes são observados pelo olhar vigilante dos agentes que formam o cordão policial que barra a entrada do tribunal, Luanda, 26 de outubro de 2020. AMPE ROGÉRIO/LUSA

LUSA - Ampe Rogério