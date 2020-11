João Lourenço felicita Joe Biden e espera boas relações

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou, ontem, Joe Biden, pela eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), destacando a conquista histórica de Kamala Harris, futura Vice-Presidente norte-americana.

Na mensagem, João Lourenço sublinha que “a vitória da democracia” coloca Joe Biden na liderança dos EUA e confere ao Presidente eleito “a grande responsabilidade de reconstruir a unidade nacional do país e trabalhar para garantir a paz, a estabilidade e a segurança mundiais”.

As relações entre os dois países são boas. Sempre tivemos uma cooperação com os EUA boa, além das relações políticas entre os Estados, existem relações empresariais que são anteriores às relações políticas, lembrou o embaixador de Angola em Paris

João Lourenço expressou o desejo de aprofundamento das boas relações existentes entre os dois povos, países e governos, reconhecendo “potenciais pontos de convergência políticos e económicos susceptíveis de dinamizar a cooperação bilateral” entre as duas Nações.

Nunca se conheceram desníveis no desenvolvimento das relações entre os dois Estados. Penso que a nova administração vai trabalhar na mesma velocidade com que as anteriores administrações trabalharam para reforçar, desenvolver e caminhar de mãos dadas com Angola, completou João Bernardo de Miranda

“Em nome do Povo e do Executivo angolano, e no meu próprio, tenho a honra de felicitar Vossa Excelência pela eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América”, escreveu o Presidente angolano na mensagem a Joseph Robinette Biden. Joe Biden foi eleito Presidente dos EUA, nas eleições do dia 3 de Novembro.

