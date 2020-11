#Angola/Protestos

Angola: Médico confirma morte de manifestante

Forças policiais em Luanda. 11 de Novembro de 2020. AFP - OSVALDO SILVA

Texto por: RFI 15 min

O chefe da equipa do banco de urgência do Hospital Américo Boavida, em Luanda, confirmou que o manifestante de 26 anos ferido no protesto desta quarta-feira acabou por morrer. Em declarações à Televisão Pública de Angola, o médico disse que o jovem foi atingido "com um objecto contundente", o que lhe provocou um trauma na cabeça, "com sangramento activo e exposição da massa cerebral".