Futebol: Angola empatou sem golos frente à RDC

A Selecção angolana deslocou-se à República Democrática do Congo e empatou sem golos em Kinshasa, em território congolês, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de futebol.

Angola arrecadou o primeiro ponto na fase de grupos de apuramento para o CAN-2022 com um empate na deslocação à República Democrática do Congo, 0-0.

Os pupilos do seleccionador de Angola, Pedro Gonçalves, não conseguiram marcar, mas também acabaram por não sofrer nenhum golo da RDC.

Pela primeira vez nesta fase de grupos, os Palancas Negras não sofreram nenhum tento.

Recorde-se que a selecção angolana perdeu o primeiro jogo por 1-3 frente à Gâmbia, e foi derrotada pelo Gabão por 2-1 na segunda jornada.

De notar que os golos angolanos foram apontados por Wilson Eduardo, médio do Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, e por Yano, avançado do Petro de Luanda.

Na quarta jornada, Angola recebe a República Democrática do Congo a 17 de Novembro. No historial entre as duas selecções, entre jogos oficiais e amigáveis, a RDC tem vantagem com 6 triunfos, isto enquanto os angolanos venceram dois encontros, e também houve, após o jogo deste sábado 14 de Novembro, dois empates.

A última vitória angolana foi a 7 de Novembro de 2015 por 1-0 em jogo amigável em território angolano. Quanto ao único triunfo na RDC, foi a 23 de Maio de 2004 por 1-3 em mais um amigável.

O grupo D é actualmente liderado pelo Gabão com 7 pontos, à frente da Gâmbia com quatro, da RDC com três e de Angola com um ponto.

Pedro Gonçalves (centro), seleccionador de Angola. © Cortesia Pedro Gonçalves

