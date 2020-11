Futebol: Angola perdeu e está cada vez mais longe do CAN-2022

A Selecção angolana recebeu e perdeu por 0-1 frente à República Democrática do Congo, no Estádio 11 de Novembro em Luanda, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de futebol.

Angola ainda não alcançou o seu primeiro triunfo na fase de grupos de apuramento para o CAN-2022. Os Palancas Negras sofreram a terceira derrota nesta fase da prova.

Os pupilos do seleccionador de Angola, Pedro Gonçalves, não conseguiram marcar, e acabaram por sofrer um tento aos 64 minutos, apontado pelo avançado Neeskens Kebano, atleta que joga no Fulham na Inglaterra. A RDC venceu por 0-1 em Luanda, a capital angolana.

O grupo D é actualmente liderado pelo Gabão e pela Gâmbia com 7 pontos, após o triunfo dos gambianos por 2-1 perante os gaboneses. A RDC ocupa o terceiro lugar com seis pontos, enquanto Angola está na última posição com um ponto.

A duas jornadas do fim do apuramento, os Palancas Negras têm de vencer os dois encontros com uma margem significativa e esperar que a RDC também vença os seus encontros, isto para os angolanos terem uma esperança de acabar no segundo lugar do agrupamento e alcançar assim o apuramento para o CAN-2022.

Recorde-se que a selecção angolana perdeu o primeiro jogo por 1-3 frente à Gâmbia, foi derrotada pelo Gabão por 2-1 na segunda jornada, e empatou sem golos na deslocação à República Democrática do Congo.

De notar que os golos angolanos, até agora, foram apontados por Wilson Eduardo, médio do Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, e por Yano, avançado do Petro de Luanda.

Na quinta jornada, Angola desloca-se à Gâmbia a 22 de Março de 2021, isto enquanto o Gabão recebe a RDC.

