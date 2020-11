Angola: Família de Inocência Matos exige autopsia independente

O funeral de Inocêncio Matos, o estudante morto durante a manifestação de 11 de Novembro, em Luanda, ainda não pode ser realizado. A família não concorda com a versão da autopsia apresentada pelo hospital e exige autopsia independente.

O advogado da família do jovem, Zola Bambi, explica o funeral será realizado mediante a apresentação de um exame médico forense mais detalhado e testemunhado por um membro da família e um médico independente.

O funeral de Inocêncio Matos estava previsto para segunda-feira, mas foi adiado pela família por não confiar na versão da autopsia apresentada pelo hospital, que refere que o jovem faleceu devido a ferimentos na cabeça provocado por um objecto contundente, afastando a versão de bala perdida.

O advogado diz que atendendo às circunstâncias da morte de Inicêncio Matos, a realização de autópsia deve ser obrigatória e determinante para que se acabarem com as especulações.

Zola Bambi admitiu ainda a possibilidade da polícia nacional poder estar a querer negociar com a família do jovem para ocultar das reais causas do assassinato.

O Movimento do Observatório para Coesão Social garante que uma negociação só será permitida no caso desta ajudar a esclarecer as verdadeiras causas da morte e nunca no sentido de obstruir a justiça.

