Manifestação em Luanda para exigir justiça por Abigail

Texto por: Lígia ANJOS 3 min

Está convocada para este domingo, 6 de Dezembro, uma marcha nas ruas de Luanda para reclamar justiça por Abigail Nungole, de 4 anos, assassinada a 5 de Julho 2018, depois de ser violada por um vizinho de 29 anos, no bairro Projecto Zona Verde 3, no distrito do Benfica, em Luanda.