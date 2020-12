Presidente de Angola diz que ainda não é tempo para autárquicas

O Presidente angolano, João Lourenço, afirmou, no sábado, que não é ainda tempo para eleições autárquicas em Angola. O também líder do MPLA prometeu uma profunda renovação do partido no Congresso de 2021.

Este sábado, em Luanda, durante o discurso de comemorações dos 64 anos do MPLA, o Presidente angolano e líder do partido, João Lourenço, disse que ainda não há condições para realizar eleições autárquicas em Angola.

De acordo com a agência Lusa, o chefe de Estado acusou alguns partidos e forças da sociedade civil de se posicionarem como se “fossem as únicas interessadas” na realização das autárquicas e sublinhou que o MPLA, através do seu grupo parlamentar, “muito tem contribuído com a aprovação das leis que fazem parte do chamado Pacote Legislativo Autárquico”.

“Nós somos um Estado democrático de Direito, que deve assentar toda sua acção na base da lei. O país deve instituir o poder autárquico? Sim, mas não a qualquer preço, de forma ilegal e atabalhoada, porque se o fizéssemos - e o MPLA vencesse a esmagadora maioria das câmaras- temos a certeza de que seriam essas mesmas forças - que de forma irresponsável dizem poder se organizar já essas eleições - que invocariam ter havido fraude, só porque não as ganharam”, afirmou.

João Lourenço quer uma “renovação superior” dos diferentes órgãos do partido no Congresso do MPLA em 2021 para se preparar para as eleições gerais de 2022.

“Na composição dos nossos órgãos de Direcção, para além de prestarmos sempre particular atenção à representatividade feminina e juvenil, precisamos de atrair franjas da sociedade e grupos representativos de cidadãos que, de forma mais abrangente, reflictam melhor o mosaico étnico-cultural, empresarial e académico-científico nacional”, declarou.

