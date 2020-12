Angola/França/Diplomacia

Angola: possível visita do Presidente Emmanuel Macron no inicio de 2021

O Presidente francês, Emmanuel Macron, que poderá visitar Angola no início de 2021, recebeu o seu homólogo angolano, João Lourenço, no Palácio do Eliseu, em Paris, a 28 de Maio de 2018. REUTERS/Philippe Wojazer

Texto por: Francisco Paulo 4 min

A França tem um novo embaixador em Angola, Daniel Vosgien, acreditado nesta terça-feira, 15 de dezembro, em Luanda, o diplomata gaulês avançou com uma possível visita ao país do presidente Emmanuel Macron no primeiro trimestre de 2021, para reforçar a cooperação entre os dois países.