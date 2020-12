Greve no Tribunal Supremo em Angola

Os trabalhadores do Tribunal Supremo em Angola cumpriam hoje nova jornada de greve, movimento iniciado nesta quinta-feira, baseado, nomeadamente, em reivindicações salariais.

Os trabalhadores do Tribunal Supremo de Angola observam, desde quinta-feira, 17, uma greve geral para exigirem melhoria de condições de trabalho e o aumento de salário.

Domingos Feca explicou que um dos principais motes da reivindicação consiste no pedido de equiparação salarial dos técnicos do Tribunal Supremo com os demais trabalhadores dos tribunais superiores.

«Os funcionários do Tribunal Supremo têm um salário igual ao dos funcionários dos tribunais provinciais, quando em todos os outros tribunais superiores os seus técnicos têm um salário três vezes acima, por isso essa disparidade salarial não se justifica», sublinhou o coordenador da Comissão Sindical do Tribunal Supremo.

Domingos Feca, coordenador da Comissão Sindical, diz que o assunto ultrapassa a esfera da direcção do tribunal, que sempre esteve aberto ao diálogo, daí terem enviado uma carta ao Presidente da República a informar da situação, mas até agora sem resposta.

«A razão que nos leva a reivindicar é apenas uma, que se resume na equiparação salarial dos funcionários do Tribunal Supremo com os demais funcionários dos tribunais superiores, nomeadamente, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Militar e Tribunal Constitucional. Queremos, apenas, que os funcionários do Tribunal Supremo devem ter salários iguais aos dos outros tribunais. Todos nos sabemos que este assunto ultrapassa a direcção do Tribunal. A dada altura entendemos que precisávamos de fazer alguma coisa para que o nosso problema seja resolvido. De modo que enviámos uma carta ao Presidente da República. Estamos nesta situação. Da parte da direcção do tribunal há sim abertura para o diálogo mas não há solução», afirmou o também oficial de justiça.

Domingos Feca informou que a primeira fase da greve que começou na quinta-feira vai até ao dia 24 de Dezembro, mas se não houver uma uma resposta satisfatória da entidade empregadora, ela poder-se-á estender aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril.

Não obstante a paralisação contemplar quatro fases, o líder sindical informou que os serviços mínimos do Tribunal Supremo estão assegurados, apesar de a greve verificar uma adesão de 80% dos trabalhadores.

Francisco Paulo, em Luanda, tem mais informação.

Correspondência de Luanda, 18/12/2020

