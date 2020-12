Angola/Corrupção/Justiça

Angola: associação de juízes exige demissão do presidente Tribunal Supremo

Associação dos Juízes de Angola exige a demissão do juíz conselheiro Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo da República de Angola. © DR

Texto por: Avelino Miguel 4 min

A Associação dos Juízes de Angola vai interpor nos próximos dias uma acção judicial contra Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura, por este ter indicado à revelia do plenário da instituição, os nomes de seis magistrados para serem formados em Portugal, entre os quais figuram familiares e próximos.