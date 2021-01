Liga dos Campeões africanos: Petro de Luanda na fase de grupos, 1° de Agosto foi eliminado

A segunda mão da primeira ronda da Liga dos Campeões africanos decorreu na quarta-feira 6 de Janeiro com a presença de dois clubes angolanos: o Petro de Luanda apurou-se para a fase de grupos, enquanto o 1° de Agosto foi eliminado.

Publicidade Continuar a ler

Dois clubes angolanos participaram na primeira ronda da Liga dos Campeões africanos de futebol, o Petro de Luanda e o Primeiro de Agosto.

Petro de Luanda venceu e segue em frente na prova

Na segunda mão da primeira ronda da Liga dos Campeões africanos, o Petro de Luanda venceu por 1-0, em casa, no Estádio 11 de Novembro, o Nkana FC da Zâmbia, alcançando assim o apuramento para a fase de grupos da prova. O único tento da partida foi apontado pelo avançado brasileiro Tony.

Na primeira mão o Petro de Luanda tinha-se deslocado ao terreno do Nkana FC da Zâmbia e empatou a uma bola, sendo que o único tento da equipa de Angola foi apontado pelo avançado angolano Yano.

O Petro de Luanda integra o Pote 3 no sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões africanos, sendo que não poderá escapar aos tubarões do continente.

1° de Agosto eliminado pelo Kaizer Chiefs FC

O 1° de Agosto, que beneficiou da melhor classificação na CAF - Confederação Africana de futebol - para entrar directamente na primeira ronda da prova, perdeu em casa, no Estádio 11 de Novembro, por 0-1 frente aos sul-africanos do Kaizer Chiefs FC e foi eliminado da prova.

Num jogo que se realizou a 5 de Janeiro, antes dos outros encontros visto que o 1° de Agosto partilha o estádio com o Petro de Luanda, o único golo marcado pelos sul-africanos foi da autoria do avançado colombiano Leonardo Castro.

De notar que na primeira mão, em território sul-africano, as duas equipas tinham empatado sem golos.

De referir que o Kaizer Chiefs FC já tem um currículo a nível continental, tendo vencido a Taça das Taças africanas em 2001, isto antes da extinção desta prova.

O 1° de Agosto foi eliminado da Liga dos Campeões, mas acaba por cair no play-off de acesso à fase de grupos da Taça das Confederações da CAF, a segunda prova da Confederação Africana de futebol.

Bravos do Maquis e UD Songo eliminados da Taça das Confederações

O 1° de Agosto será o único representante lusófono na Taça das Confederações visto que os angolanos do FC Bravos do Maquis perderam os dois jogos frente ao DC Motema Pembe da República Democrática do Congo por 1-0 e por 2-1.

Os moçambicanos da UD Songo também foram eliminados. Após um empate sem golos na Zâmbia frente ao NAPSA Stars, a equipa de Moçambique voltou a empatar em casa, mas desta vez a uma bola. Com o tento apontado fora, os zambianos seguem em frente na prova.

O play-off de acesso à fase de grupos da Taça das Confederações decorre a 14 e 21 de Fevereiro.

Imagem de Ilustração. © CAF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro