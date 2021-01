Angola/Portugal: casos cruzados de justiça

A Procuradoria-Geral da República de Angola está a preparar a extradição de Abel Cosme, o antigo presidente do conselho de administração da empresa de transportes colectivos de Luanda - TCUL - detido em Portugal pela Interpol, através de um mandado de detenção internacional emitido por Angola, enquanto o empresário Ivo São Vicente, neto do primeiro Presidente de Angola, detido em Lisboa e notificado a responder no caso "900 milhões de dólares" congelados na Suiça que envolve o seu pai, poderá ser ouvido em Portugal ou em Angola.

O ex-responsável é fugitivo no processo conhecido por “CNC” ou Conselho Nacional dos Carregadores, em que é acusado de branqueamento de capitais, corrupção e desvios de fundos públicos, enquanto gestor da Unicargas.

O vice-procurador Álvaro João assegurou que a Procuradoria-Geral da República estuda o mecanismo de cooperação internacional com Portugal, para extraditar o ex-PCA da TCUL e refere que, apesar do mandado de captura internacional ter sido da iniciativa da PGR de Angola, a extradição de Abel Cosme carece de uma intervenção diplomática entre Luanda e Portugal para a efectivação do processo.

“A extradição é um processo que não depende exclusivamente das autoridades angolanas, mas como o mandado de captura internacional foi emitido pelas autoridades angolanas, então, de facto, torna-se ainda mais fácil que as autoridades portuguesas extraditem o visado para o nosso país”, exemplificou o porta-voz da PGR.

Álvaro João esclarece, por sua vez, que a justiça angolana só vai poder dar continuidade à instrução do processo, quando Abel Cosme estiver em Luanda.

O procurador diz que o agravamento da pena ao acusado está fora de hipótese, porque durante o julgamento os mandatários podem evocar alguma circunstância atenuante em função da ausência do seu constituinte.

O principal réu no julgamento do caso Conselho Nacional de Carregadores, foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que, em Agosto de 2019, foi condenado a 14 anos de prisão, por peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado.

Ivo São Vicente pode ser ouvido em Luanda ou Portugal

Quanto à notificação a Ivo São Vicente, filho do empresário Carlos São Vicente, que se encontra detido e indiciado no processo do 900 milhões de dólares, que se encontram congelados num banco suíço, Álvaro João esclarece que o facto de o jovem ter sido notificado não significa que seja criminoso, porque goza de presunção de inocência.

O responsável é de opinião que o neto do Primeiro Presidente da República, António Agostinho Neto, enquanto arguido, se deve apresentar perante um representante do Ministério Público, para se defender dos supostos crimes de que é acusado.

O vice-procurador afirmou que a audição do filho de Carlos São Vicente e de Irene Neto pode ser realizada Luanda, assim como a justiça angolana pode solicitar as autoridades portuguesas a encetar diligências para ouvi-lo em Lisboa.

“Se ele foi constituído arguido, ele tem que ser ouvido para se defender, no entanto, essa audição pode muito bem ser feita cá, ou solicitarmos às autoridades portuguesas, no caso à PGR, que encete diligências no sentido de ouvi-lo, mas temos que enviar uma carta rogatória, se a coisa tem que ocorrer desse modo”, acrescentou.

