Angola: O último adeus a Chilingutila

Demóstenes Chilingutila, antigo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas de Libertação de Angola, braço armado da UNITA, e vice-ministro da Defesa Nacional.

Angola despediu-se esta semana do general Demóstenes Chilingutila, antigo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas de Libertação de Angola, braço armado da UNITA, e vice-ministro da Defesa Nacional. O General Demóstenes, morreu no domingo, na província do Huambo, vítima de enfarte.

Publicidade Continuar a ler

A morte subita do antigo vice-ministro da defesa de Angola, Demóstenes Chilingutila, foi recebida com consternação pelas Forças Armadas Angolanas e pela Unita, principal partido de oposição no país.

Natural do Bié, Chilingutila serviu como Chefe do Estado-Maior das FALA, entre 1979 e Janeiro de 1985 e novamente após Outubro de 1986, e ocupou o cargo de vice-ministro da Defesa no quadro dos acordos de paz de Bicesse, rubricado pelo governo angolano e os rebeldes da UNITA.

O Grupo Parlamentar da UNITA referiu em comunicado que o general Chilingutila deixou uma marca na construção de Angola como Estado Democrático e de Direito, quer como militar co-fundador das Forças Armadas Angolanas (FAA), quer como deputado à Assembleia Nacional.

Em entrevista ao Club-k, Anastácio Ruben Sicato, recordou um homem amigo, cordial e totalmente entregue à defesa do povo angolano.

“Demóstenes Amós Chilingutila foi um grande militar, um grande comandante de homens e um verdadeiro combatente por uma Angola livre e democrática. Ficam comigo várias lembranças dele que me marcaram sobremaneira. É uma grande perda para o país e para a UNITA”, disse.

Numa mensagem de condolências, o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, reconheceu que o general Demóstenes Chilingutila, enquanto vice-ministro da Defesa, foi um patriota que "soube interpretar as adversidades do cenário político de Angola, destacando-se pelo seu contributo no processo da consolidação das forças armadas angolanas".

O general na reforma foi ainda membro da Comissão Política da UNITA e deputado na Assembleia Nacional, integrando actualmente o conselho da presidência da UNITA.

As cerimónias fúnebres de Demóstenes Chilingutila, de 73 anos, decorreram esta semana na região do Huambo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro