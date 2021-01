Angola: pelo menos 16 activistas mortos em Cafunfo-Lunda Norte

© Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe

Repressão policial e militar matou pelo menos 16 activistas do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, que apesar da proibição, manifestaram em Cafunfo, na Lunda Norte a 30 de janerio de 2021.

O Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe apelou a manifestar este sábado, 30 de janeiro em Cafunfo para exigir o reconhecimento da autonomia das Lundas, manifestação que foi proibida pelas autoridades locais, mas os activistas sairam à rua na vila mineira de Cafunfo, a polícia disparou, matou 16 activistas e feriu 19, alegando "um acto de rebelião armada", o que desmente Lungamana Tchimudi.

O Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia das Lundas, afirma que a manifestação apesar de proíbida, foi pacífica e ninguém estava armado, e acusa a polícia e as forças armadas de "actos bárbaros" por terem disparado contra cidadãos indefesos, que sairam às ruas este sábado, 30 de janeiro, na localidade de Cafunfo, município de Cuango, província da Lunda Norte.

O governador provincial Félix Daniel, não autorizou a manifestação de 30 de janeiro, alegando a proibição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas deido pandemia da Covid-19 e a não legalidade deste Movimento.

Segundo Lungamana Tchimuni, responsàvel pela informação em Cafunfo do Movimento que luta pela autonomia das Lundas, "a ordem [de repressão] veio do governador provincial da Lunda Norte Ernesto Muangala...são 16 mortos, 19 feridos e alguns estão na mata e não sabemos se estão vivos ou não...os manifestantes não estavam armados, nem com catanas", como alega a polícia.

Lungamana acrescenta ainda que nas Lundas "estamos a passar mal, a estrada está mal, quando bate chuva não se consegue passar com o carro, nós aqui não temos água, não temos luz...nós queremos o nosso direito, que é a autonomia das Lundas...nós aqui não temos o benefício do governo, o governo não faz nada e tentar reclamar aqui é problema."

Lungamana Tchimudi, Movimento do Protectorado da Lunda Norte

Entre os 16 mortos, figura o filho do secretário regional do Movimento Zeca Muandjaji, entre os19 feridos está o activista Nito Alves, enquanto a polícia destruiu os bens de Muene Capenda Camulemba, a autoridade tradicional local e entre o número desconhecidos que se refugiraram nas matas, está Fernando Muaco, o secretário-geral do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe.

Em comunicado, a polícia afirmou esta madrugada que o número de mortos era de 4 e 7 feridos, alegando que os manifestantes com armas de fogo, paus e ferros, por volta das 4 horas da manhã tentaram atacar uma esquadra da polícia, para içar uma bandeira do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe e feriram dois polícias, num "um acto de rebelião armada, praticado por um grupo de aproximadamente 300 elementos, afectos ao movimento Protectorado Lunda Tchokwe".

Um responsável do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, afirmou à RFI que "os corpos estão no comando da polícia e já levaram 6 para a tenda, para os levar para a mata e fazê-los desaparecer".

A partir de 16 de janeiro foram presos pelo menos 12 activistas do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, entre os quais: Teresa Joana, Simone Antonio Swete, Zeca Antonio, Kamba Keijo, Paulo Jorge Kulinua, Orlando Kavula, Henrique Hilinga, Simao Mukepe e Profeta Romeu.

