Angola: reprimida manifestação da FLEC-FAC em Luanda, detidos 6 activistas

Bandeira da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - FLEC, de que pelo menos 6 elementos do núcleo de Luanda foram detidos a 1 de fevereiro, frente à embaixada de Portugal, onde reclamavam o envolvimento no conflito que opõe os independentistas ao governo angolano. cabinda.chez.com

Texto por: Isabel Pinto Machado com Lusa 5 min

No dia 1 de Fevereiro de 2021, assinalam-se 136 anos sobre a assinatura do Tratado de Simulambuco, que criou o Protectorado Português de Cabinda e a Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda - FLEC-FAC - pretendeu assinalar esta data, manifestando frente à embaixada de Portugal em Luanda, para exigir o envolvimento de Portugal na resolução do conflito que persiste no enclave, pelo menos seis activistas foram detidos.