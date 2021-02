Sociedade civil contestatária denuncia 4 feridos por balas em Luanda

Rua do Cafunfo, os incidentes a 30 de Janeiro passado na Lunda Norte tiveram eco particular nos 60 anos do início da luta de libertação nacional em Angola.

Angola assinalava hoje os 60 anos do início da luta de libertação. Uma manifestação da Sociedade civil contestatária sob o lema "45 anos é muito, MPLA fora" foi reprimida pela polícia. Ricardo Filipe Ussopa participou no protesto e denuncia o facto de 4 jovens terem sido baleados, para além de espancamentos e de um número indeterminado de detenções.

O movimento visava denunciar a insatisfação da juventude com a situação com que Angola se debate desde a independência.

O país foi, desde então, sempre governado pelo MPLA.

O desemprego juvenil, as más condições de vida são das críticas formuladas pelos jovens em relação à classe dirigente.

O protesto teve um eco especial por ocorrer escassos dias após os incidentes no Cafunfo, na Lunda Norte, que, segundo fontes locais, teriam provocado mais de 20 mortos, mas a polícia, pelo menos inicialmente, só admitia 6 mortos.

O protesto da chamada "Sociedade civil contestatária" pretendia, a partir do largo do Cemitério de Santa Ana, dirigir-se até à Cidade Alta, às imediações do palácio presidencial.

Ricardo Filipe Ussopa participou no protesto e denuncia várias fases de repressão, ao longo do dia, a começar pela altura da concentração até ao final da tarde.

Ele afirma, ainda, que o movimento é apolítico, alegando que a polícia espancou e feriu, mesmo, quatro jovens, com balas reais.

Estes procuram ainda tratamento hospitalar, outros teriam sido detidos, segundo ele, embora sem poder avançar com números.

Ricardo Filipe Ossupa, activista da Sociedade civil contestatária em Angola

"Os organizadores da manifestação foram reprimidos logo de manhã e levados para zona incerta, mas, graças a Deus, conseguimos localizar os homens e foi lá um carro buscar os homens", afirmou o activista.

Ricardo Filipe Ussopa alega que, entretanto, os protestos prosseguiram até haver à tardinha nova repressão policial.

"A polícia começou a utilizar gás lacrimogéneo (...) o nosso destino era o palácio presidencial. Houve repressão, 4 jovens foram baleados, muitos espancamentos".

Este jovem afirma ter ido ao Hospital Américo Boavida onde se encontra um dos 4 jovens baleados, alegando que este até ao momento não tinha sido atendido, atribuindo tal situação ao facto de os médicos se esquivarem a prestar assistência a protagonistas de protestos contra as autoridades.

"Houve detenções, quantas pessoas ? Não tenho aqui a informação concreta. As pessoas estão a receber ameaças de morte, o que aconteceu no Cafunfo [levou que] de certa forma a população de Luanda está com aquele medo de que pode vir a acontecer em Luanda e poderá ser pior. Então as pessoas estão com aquele receio de [se] ajudarem uns aos outros", acrescentou Ricardo Ussopa.

A RFI não foi bem sucedida até ao momento na sua tentativa para conferir o relato com a polícia angolana.

