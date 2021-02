Detido em Luanda líder do Protectorado da Lunda Tchokwe

Em Angola, o líder do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, foi detido esta manhã, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal, depois ter sido notificado para prestar declarações sobre os acontecimentos de Cafunfo.

Publicidade Continuar a ler

José Mateus Zecamutchima líder do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe é suspeito dos crimes de rebelião e associação criminosa.

Salvador Freire, advogado de José Mateus Zecamutchima, diz que a defesa foi surpreendida com a detenção do seu constituinte, quando, inicialmente, tinha sido convidado para prestar declarações.

O responsável da Associação “Mãos Livres” refere que o Serviço de Investigação Criminal tinha pedido que o acusado e a defesa fossem até às suas instalações para uma formalidade, na sequência de uma carta que veio da Lunda Norte.

Salvador Freire refere que a detenção do seu cliente é ilegal, visto que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) terá violado alguns princípios legais para uma mandado de detenção.

“É verdade que ele está detido. Está preso. Antes o SIC pediu que nós fôssemos lá para formalizar uma carta rogatória que veio da Lunda Norte com alguma informação.

"Nós, advogados, decidimos que o formalizassem como mandam as ordens, depois passarem-nos a notificação para que nós fôssemos presentes hoje no SIC no sentido exactamente de se prestarem declarações, mas assim que nós chegámos ao SIC, no local foi mostrado uma mandado de detenção proveniente da Lunda Norte assinado no dia 6 de fevereiro”, disse o advogado.

A agência noticiosa Lusa avança, entretanto, que o militar que supostamente atingiu mortalmente um jovem na localidade de Cafunfo já se encontra detido.

O deputado Joaquim Naiofa, que integrou uma delegação da UNITA que esteve até ontem no município do Cacunfo, relata que o jovem o jovem se encontrava com amigos quando foi atingido à queima roupa nesta segunda-feira por alegados efectivos das FAA.

O deputado descreve um ambiente de medo na localidade de Cafunfo, devido ao forte dispositivo das forças de defesa e segurança no local.

O político anunciou que o grupo parlamentar da UNITA vai apresentar amanhã, em conferência de imprensa, o relatório sobre a situação no Cafunfo.

De Luanda, o nosso correspondente, Francisco Paulo.

Correspondência de Angola, 9/2/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro