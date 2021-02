Futebol: 1° de Agosto venceu dérbi de Luanda antes das Afrotaças

O 1° de Agosto e o Petro de Luanda entram neste fim-de-semana em acção nas competições africanas, isto após o dérbi de Luanda que acabou com o triunfo dos militares.

Publicidade Continuar a ler

As competições africanas de futebol prosseguem neste fim-de-semana com dois clubes angolanos, o 1° de Agosto e o Petro de Luanda.

Petro de Luanda na Liga dos Campeões africanos

O Petro de Luanda desloca-se ao terreno do Horoya da Guiné-Conacri na primeira jornada do Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os petrolíferos, que ultrapassaram duas fases de apuramento, eliminaram sucessivamente o Akonangui (Guiné Equatorial) e o Nkana (Zâmbia) para chegar à fase de grupos.

Um agrupamento que conta ainda com os marroquinos do Wydad e com os sul-africanos do Kaizer Chiefs.

De notar que para chegar à fase de grupos, o Kaizer Chiefs eliminou o 1° de Agosto por 1-0 no conjunto das duas mãos.

1° de Agosto na Taça das Confederações

O 1° de Agosto recebe no Estádio 11 de Novembro o Namungo da Tanzânia num jogo a contar para a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Taça das Confederações da CAF.

De referir que o Namungo derrotou, na precedente fase, os sudaneses do El Hilal El Obeid por 5-3 no conjunto das duas mãos. Um triunfo na Tanzânia por 2-0 e um empate a três bolas no Sudão.

Quanto ao 1° de Agosto foi eliminado no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões africanos. Os militares empataram sem golos na primeira mão na África do Sul e perderam em casa por 0-1 frente ao Kaizer Chiefs.

1° de Agosto derrotou Petro de Luanda

No Girabola, antes dos jogos das Afrotaças, o 1° de Agosto venceu o Petro de Luanda por 1-0 no dérbi da capital angolana. O único tento foi apontado pelo avançado angolano Mabululu.

No entanto na tabela classificativa o Petro de Luanda lidera com 19 pontos em 9 jogos realizados, enquanto o 1° de Agosto ocupa o 14° lugar com 6 pontos em apenas 3 encontros disputados.

Recorde-se que os dois clubes angolanos são os únicos representantes da África Lusófona presentes ainda nas Afrotaças nesta edição 2020/2021.

A Liga dos Campeões africanos. © MOHAMED EL-SHAHED / AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro