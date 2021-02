Angola

Polícia angolana proíbe manifestação de solidariedade com vítimas da Lunda Norte

Em Angola, a polícia angolana impediu este sábado uma manifestação em solidariedade com as vítimas do Cafunfo, Lunda Norte. 13/02/21 © Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 4 min

Em Angola, a polícia angolana impediu este sábado uma manifestação em solidariedade com as vítimas do Cafunfo, Lunda Norte. Jovens pretendiam expressar, na rua, solidariedade às famílias das vitimas do massacre de 30 de Janeiro no Cafunfo.