Angola

Angola: “SIC esconde líder do Protectorado da Lunda Tchokwe”, denuncia defesa

Áudio 01:10

Salvador Freira, um dos advogados de José Mateus Zecamutchima, em Luanda a 17 de Fevereiro de 2021. © rfi/Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 4 min

A defesa do líder do Protectorado da Lunda Tchokwe, afirma não saber do paradeiro do seu constituinte que foi detido na passada terça-feira 9 de Fevereiro, sob a acusação de crime de rebelião e associação criminosa, por ser tido como o mentor dos protestos de 30 de Janeiro no Cafunfo, na província da Lunda Norte, que resultaram em incidentes com as forças da ordem e num número incerto de mortos.