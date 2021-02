Sondagem aponta líder da UNITA mais popular que João Lourenço

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, é mais popular do que o Presidente João Lourenço, avança uma sondagem on-line da AngoBarómetro. As mútuas acusações entre o partido no poder, MPLA, e a maior força política da oposição, UNITA, animam o debate político em Angola.

Os acontecimentos sangrentos Vila de Cafunfo, na região da Lunda Norte, acordaram as relações entre os dois principais partidos políticos angolanos.

A segunda força do país que multiplicou as críticas ao governo do Presidente João Lourenço em relação à violação dos direitos humanos, à degradação das condições de vida das populações devido à incapacidade da solução dos problemas económicos e sociais, acusando o MPLA de possuir um plano para denegrir o líder Adalberto da Costa Júnior.

O MPLA refuta as acusações e acusa a UNITA de manipular a população para ganhar vantagens políticas, destacando com exemplo os acontecimentos sangrentos da Vila de Cafunfo, que envolveram as forças de segurança e manifestantes.

Uma recente sondagem publicada pela empresa Angobarómetro aponta que o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, está com mais popularidade em relação ao Presidente João Lourenço.

Adalberto Costa Júnior, líder do maior partido da oposição no país, lidera a sondagem de AngoBarómetro com 40% dos votos, numa amostra de 1050 participantes. O líder da UNITA superou em 2% o segundo melhor classificado João Lourenço, que obteve 38%.

Em terceiro lugar posiciona-se Abel Chivukuvuko com 17% dos votos. Seguem-se Lucas Ngonda, líder da FNLA, e Benedito Daniel dirigente do PRS, ambos com 2%. Em último lugar surge André Mendes de Carvalho, antigo presidente da coligação CASA-CE com 1%.

Segundo esta sondagem, se as eleições fossem realizadas neste momento, a UNITA ganharia com 58,89% e o MPLA obteria 37,66%.

