Angolanos manifestam-se contra fome e falta de emprego

Angola: Jovens marcharam em memória de Inocêncio de Matos. © Daniel Frederico

Pelo menos cinco províncias de Angola vão ser alvo de protestos esta tarde devido à difícil situação económica no país, com muitos angolanos a passarem fome e a não terem perspectivas de futuro devido ao desemprego no país.