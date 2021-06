João Lourenço recebe Presidente de transição do Chade

O Presidente angolano, João Lourenço, recebe, esta quarta-feira, o Presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chade, Mahamat Idriss Déby. Na agenda estão um encontro e um almoço oficial no Palácio da Presidência.

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, Mahamat Idriss Déby e João Lourenço têm um encontro privado antes do almoço, no Palácio Presidencial. Depois, há um almoço oficial no salão nobre da residência do chefe de Estado angolano. Mahamat Idriss Déby deve regressar ao Chade esta quinta-feira de manhã.

Mahamat Idriss Déby dirige o Conselho Militar de Transição no Chade, formado depois da morte do seu pai, Idriss Déby Itno, a 20 de Abril, oficialmente como resultado de ferimentos sofridos durante os combates com os rebeldes.

O Conselho Militar de Transição dissolveu a Assembleia Nacional e o governo e revogou a Constituição, tendo proclamado Mahamat Idriss Déby como Presidente da República por um período "transitório" de 18 meses. Depois, estão prometidas "eleições livres e transparentes".

Idriss Déby Itno era um forte aliado do Ocidente na luta contra o jihadismo no Sahel e governou o Chade com punho de ferro desde que derrubou Hissène Habré, em 1991, através de um golpe de Estado.

João Lourenço é o Presidente em exercício da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, que junta Angola, Burundi, República Centro-Africana, Congo, República Democrática do Congo, Quénia, Uganda, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Zâmbia.

No domingo, o governo do Chade acusou o exército da República Centro-Africana de ter morto um soldado e de ter raptado e executado cinco militares durante um ataque contra um posto militar chadiano, afirmando tratar-se de um "crime de guerra". Esta terça-feira, foi publicado um comunicado conjunto em que o Chade e a RCA pedem às Nações Unidas e à União Africana para investigar o incidente.

