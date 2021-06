Angola/Brasil

MPLA desvaloriza ataques da TV Record à Primeira-dama de Angola

Texto por: Francisco Paulo 3 min

O MPLA, partido no poder em Angola, desvaloriza as acusações proferidas pela TV Record à Primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço. Há dias, Augusto Nunes, comentarista da TV Record, afirmou que a Ana Dias Lourenço adquiriu uma fortuna com supostos negócios ilícitos, usando a Orion, empresa de que foi accionista.