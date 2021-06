Angola perante degradação de condições sanitárias e combate a outras patologias

O incremento da malária e de outras patologias,têm animado os debates, nos últimos dias,entre as autoridades de Luanda e a comunidade médica angolana. Esta última denuncia a degradação das condições sanitárias no país.

Em resposta as denúncias da comunidade médica sobre a degradação das condições sanitárias no país,a ministra angolana da Saúde,Sílvia Lutucuta,num encontro com a imprensa em Luanda,anunciou a implementação de um programa do executivo visando a prevenção sanitária, para combater a malária e outras patologias.

Segundo a responsável pela pasta da Saúde, nos primeiros quatro meses do ano,Angola registou mais de três milhões de casos de malária,com um saldo de mais de cinco mil mortos.

Registaram-se igualmente,mais de duzentos casos de Dengue e quinhentos de Chicungunha, patologias transmitidas por espécies de mosquitos identificados em várias regiões africanas.

Confontada com um sistema de saúde dificiente, Angola vive ,desde o início do ano, um incremento da malária e de mortes nos hospitais públicos, que registam a falta de medicamentos,material gastável e de recursos humanos.

