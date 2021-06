Presidente Angolano em Nova Iorque para participar em sessão da ONU sobre RCA

Presidente João Lourenço, a 29 de janeiro de 2021 em Luanda durante a mini-cimeira da CIRGL ,sobre a situação na República Centro Africana na qual apelou ao diálogo e ao fim do embargo de armas da ONU ao país.

O Presidente de Angola, João Lourenço viajou na segunda-feira para Nova Iorque, onde participará na sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação na República Centro Africana.João Lourenço preside actualmente a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos.

O Presidente Angolano, João Lourenço, partiu na segunda-feira, 21 de Junho de 2021, de Luanda, com destino à cidade de Nova Iorque, onde vai participar numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a crise político-militar da República Centro Africana.

João Lourenço que vai juntar-se a outros líderes mundiais, preside actualmente a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, zona de conflitos e acções de terrorismo.

De acordo com fontes diplomáticas angolanas, João Lourenço apresentará o seu relatório sobre as últimas diligências feitas para conseguir um compromisso das partes, no intuito de estabelecer a paz na República Centro Africana.

A sessão do Conselho de Segurança da ONU não deixará de abordar outras questões de paz e segurança, nomeadamente, o desenvolvimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico em África.

A diplomacia angolana defende a via do diálogo, como solução mais viável para pôr fim aos conflitos internos, que correntemente assolam vários países africanos, impedindo o pleno desenvolvimento económico e social da África.

O porta-voz da presidência angolana, Luís Fernando, declarou que João Lourenço vai a Nova Iorque trabalhar pela diplomacia, paz e estabilidades africanas.

Durante a reunião de 23 de Junho de 2021, o chefe de Estado angolano informará ao Conselho de Segurança da ONU, o que Angola tem diligenciado no âmbito do esforço colectivo para a procura da paz e segurança na República Centro Africana.

Em Janeiro e Abril de 2021, respectivamente, tiveram lugar duas mini-cimeiras, sob a égide da presidência angolana da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, assim como outras reuniões dos ministros dos Negócios Estrangeiros de Angola,Ruanda e República Centro Africana.

João Lourenço tem preconizado, nomeadamente, o fim do embargo da venda de armas à RCA, país confrontado com o terrorismo e com forças de vários horizontes ideológicos que contribuem para a sua instabilidade crónica.

Correspondência de Avelino Miguel:

Correspondência de Avelino Miguel do dia 21 de Junho de 2021

