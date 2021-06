Estiagem no centro e no sul de Angola provoca vítimas mortais de fome

A estiagem que tem afectado nos últimos anos o centro e o sul de Angola, provoca vítimas mortais da fome.O apoio governamental à população contra as consequências da calamidade tem-se revelado insuficiente.

Publicidade Continuar a ler

A estiagem que afecta o centro e sul de Angola,nos últimos anos,continua a causar vítimas mortais nas zonas mais críticas do país.

De acordo com relatos de organizações não-governamentais e entidades religiosas,nos últimos quinze dias,morreram de fome,no município dos Gambos,província da Huíla, mais de dez pessoas.Os idosos e as crianças são as principais vítimas da fome.

A estiagem nas províncias da Huila,Benguela,Namíbe,Cunene e Kuando Kubango,está a provocar a deslocação das populações,em busca de alimentos e água para sobrevivência.

Milhares de crianças abandonaram as escolas e sofrem de subnutrição aguda.Mais de um milhão de pessoas, no centro e sul de Angola, estão a precisar de ajuda alimentar de emergência.

Segundo as organizações de direitos humanos e entidades da sociedade civil,que defendem a declaração do estado de emergência nas zonas afectadas para impedir um desastre humanitário, as ajudas enviadas pelo Governo,estão longe de atender as necessidades.

Ouça aqui a correspondência de Avelino Miguel:

Correspondência Avelino Miguel 26 06 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro