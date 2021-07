“Portugal é destino seguro de fortunas desviadas de Angola"

O procurador-geral adjunto da República, Mota Liz, afirma que Portugal é um dos principais destinos das fortunas “roubadas” em Angola, apesar de reconhecer os esforços da justiça portuguesa no processo de recuperação de activos “escondidos” no país.

Publicidade Continuar a ler

Em entrevista à rádio MFM, o procurador-geral adjunto da República diz que Portugal é um dos principais destinos das fortunas “roubadas” em Angola, apesar de reconhecer os esforços da justiça portuguesa no processo de recuperação de activos “escondidos” no país.

Mota Liz considera que Portugal é um dos pontos “mais abertos” no estrangeiro e que os angolanos se servem disso para fazer passar somas avultadas.

No entanto, o magistrado judicial refere que sempre que há operações suspeitas de branqueamento de capitais envolvendo angolanos, Lisboa alerta as autoridades angolanas. Mota Liz admite que as relações de cooperação com a justiça portuguesa em matéria penal são excelentes, desde os anos remotos.

O procurador-geral adjunto da República afirmou que a política contra o combate à corrupção, levada a cabo pela Procuradoria-Geral da República, tem sido realinhada devido à complexidade do processo.

“Tem sido mais Angola a precisar da cooperação, sendo que Portugal é um dos países para onde vão os recursos desviados de Angola. Essa cooperação com Portugal é fundamental”, defendeu Mota Liz

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro