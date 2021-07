Angola perdeu mais de 500 mil empregos em 2020

Populares fazem fila para levantar dinheiro numa caixa multibanco situação que se verifica todos os finais dos meses, por altura do pagamento dos salários à função pública, numa altura em que o Governo apela para se evitar aglomerações devido à covid-19, em Luanda, Angola.

A pandemia de covid-19 agravou a crise económica em Angola, com a pobreza extrema a atingir agora mais de 60% da população e a perde de 500 mil postos de trabalho só em 2020.

Publicidade Continuar a ler

Angola, que caminha para a sexta recessão económica, vive uma grave crise social,agravada com o aumento do desemprego de cerca de 35%, segundo dados oficiais.

De acordo com os recentes dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o país perdeu em 2020 mais de 500 mil empregos, que contribuíram para o aumento da pobreza extrema, que atinge agora mais de 60% da população.

De acordo com as centrais sindicais angolanas, devido a crise económica, agravada com a pandemia da Covid,19, nos últimos seis anos faliram mais de duas mil empresas e o número de desempregados continua a crescer.

Os sindicatos defendem políticas para a criação de empregos e de combate a extrema pobreza mais sustentáveis, apostando no aumento da produção nacional de alimentos e de outros produtos essenciais, com vista à sustentabilidade das famílias.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro