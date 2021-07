Detenções na presidência angolana

O Ministério Público de Angola anunciou em Luanda a detenção de mais de vinte elementos na Província de Kuando Kubango afectos à Casa de Segurança do Presidente da República, no quadro da "Operação Caranguejo" que desmantelou uma rede de corrupção financeira nos serviços da presidência angolana.

Segundo o Ministério Público, está entre os detidos o comandante regional da Guarda Presidencial, o Coronel Manuel Correia. Foram igualmente apreendidas volumosas quantias em dinheiro, cujo valor não foi especificado.

“O mesmo (comandante da Casa de Segurança do Presidente da República no Kuando Kubango) foi detido e diligências continuam para se apurar outras pessoas envolvidas”, declarou Álvaro João, porta-voz da PGR.

O processo-crime em curso tem como principal figura o Major Pedro Lussaty, antigo membro dos serviços financeiros da Casa de Segurança, que foi alegadamente detido na posse de duas malas com dez milhões de dólares e quatro milhões de euros no suposto intuito de sair do país.

Esta investigação que decorre desde finais de Maio envolve também oficiais generais da Presidência da República que foram afastados das suas funções e entregues à justiça, sob suspeita dos crimes de peculato, retenção de moeda e associação criminosa, entre outros actos.

No âmbito da "Operação Caranguejo", segundo a PGR, já foram apreendidos valores monetários "em dinheiro sonante, guardados em caixas e malas, na ordem de milhões, em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas" pertencentes aos suspeitos.

Na sequência deste inquérito, o Presidente da República exonerou sete oficiais da sua Casa de Segurança e demitiu no passado dia 31 de Maio Pedro Sebastião, Ministro de Estado e chefe da sua Casa de Segurança.

