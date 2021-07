Angola acredita no levantamento do embargo de armas à RCA

O ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, disse que “é preciso acreditar” no levantamento do embargo de armas à República Centro-Africana, mas não acredita que isso se faça no Conselho de Segurança da ONU a 29 de Julho. Angola preside actualmente à Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos.

Esta segunda-feira, o presidente da RCA, Faustin Archange Touadera encontrou-se com o seu homólogo João Lourenço, em Luanda. Angola preside actualmente à Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e tem pedido apoio internacional ao governo da RCA para munir as suas forças armadas.

Em declarações à RFI, em Luanda, esta quinta-feira, o ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, disse que “é preciso acreditar” no levantamento do embargo de armas à RCA, mas não acredita que isso se faça no Conselho de Segurança da ONU a 29 de Julho.

"Olha para a história das Nações Unidas. Se nós não tivéssemos acreditado, nos próprios, nas independências, não as teríamos hoje. Portanto, é preciso acreditar, marcar os passos sólidos para aí chegar".

RFI: Acredita no levantamento do embargo no final do mês?

"Não será. Dia 29 haverá a reunião de Nova Iorque. Nós sabemos quais são as tendências, nós sabemos que ao nível do Conselho de Segurança funcionam sistemas de membros permanentes e não permanentes e os permanentes têm todo o poder de usar até o veto para não deixar passar uma decisão. Isso pode acontecer e, tendo em conta a dinâmica, nós sabemos que não há ainda consenso, mas é preciso ter uma visão abrangente do que a região está a pedir.”

