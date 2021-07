Brasil disponível para ajudar Moçambique

Vice-Presidente do Brasil, António Hamilton Mourão. Luanda, 16 de Julho. © Romério Cunha

Texto por: Carina Branco 3 min

O Vice-Presidente do Brasil, António Hamilton Mourão, disse que o seu país está disponível para ajudar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado se esse apoio for solicitado. António Hamilton Mourão, que participa na cimeira da CPLP, em Luanda, em representação do Presidente Jair Bolsonaro, negou qualquer política “antilusófona” do seu governo e disse que quer "pacificação" com Angola no âmbito da IURD.