CPLP

Angola quer criar um banco de investimentos na CPLP

Presidente angolano João Lourenço durante a cimeira da CPLP em Luanda neste dia 17 de Julho de 2021. © LUSA

Texto por: Carina Branco 7 min

O Presidente angolano, João Lourenço, assumiu este sábado a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e lançou o desafio da criação de um banco de investimentos na CPLP. O chefe de Estado também destacou a importância do acordo de mobilidade assinado nesta cimeira e manifestou solidariedade com a população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.