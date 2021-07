Primeiro-ministro português quer que Portugal e Angola sejam os primeiros a ratificarem a mobilidade

A XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa decorre, este sábado, em Luanda. O primeiro-ministro português, António Costa, adiantou esperar que Portugal e Angola sejam os primeiros a ratificar o acordo de mobilidade que hoje vai ser assinado, no dia em que a CPLP cumpre 25 anos.

“Espero que Portugal e Angola sejam os primeiros países a ratificar este acordo. Com isto, nós vamos criar condições para facilitar os vistos não só para estudantes, não só para empresários, não só para os diplomatas mas para todos os cidadãos”, declarou o chefe do governo português.

O que significa, na prática, esse acordo? Para António Costa significa levantar as dificuldades de obtenção de vistos.

“Significa que qualquer cidadão de Angola ou qualquer cidadão português possa circular entre nós sem ter dificuldades de obtenção de vistos. Pode significar que um engenheiro ou um médico ou um advogado licenciado em Angola possa ter as suas habilitações reconhecidas em Portugal, que um licenciado em Portugal possa ter as suas habilitações reconhecidas aqui em Angola. Quem diz em Angola e em Portugal, diz em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em São Tomé, em Timor, no Brasil, em todos os sítios”, explicou o primeiro-ministro português.

Angola assumiu hoje a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na passagem de testemunho, o presidente de Cabo Verde e presidente cessante da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, falou em "missão cumprida".

Esta é a primeira cimeira da CPLP depois da pandemia e coincide com o 25° aniversário da organização a 17 de Julho. É também a primeira vez que a cimeira vai aprovar a proposta sobre a mobilidade dos cidadãos lusófonos, naquele que é um dos temas principais do encontro. O outro tema em destaque é a introdução do quarto pilar da cooperação económica e empresarial.

Espera-se ainda que os líderes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) se pronunciem sobre o apoio a Moçambique, para enfrentar a situação de violência na província de Cabo Delgado, bem como sobre os progressos da Guiné Equatorial no que respeita aos compromissos que assumiu quando se tornou membro da organização, em 2014, nomeadamente o da abolição da pena de morte.

Além do anfitrião, o Presidente Joao Lourenço, estão presentes o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho.

O Brasil está representado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, e a nível de chefes de Governo estão presentes António Costa (Portugal), Ulisses Correia e Silva (Cabo Verde), Nuno Nabiam (Guiné-Bissau), Jorge Bom Jesus (São Tomé e Príncipe) e Carlos Agostinho do Rosário (Moçambique). A Guiné Equatorial está representada pelo ministro dos Assuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angue.

Na sessão de abertura, falam os chefes de Estado angolano e cabo-verdiano, o presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, o guineense Cipriano Cassamá, o Presidente da Namíbia, Hage Gottfried Geinbob, em representação dos países observadores associados da organização, e François Lounecény Fall, representante especial do secretário-geral da ONU, em representação das organizações internacionais.

