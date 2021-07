João Lourenço volta apelar à "liberalização das patentes das vacinas"

O Presidente angolano voltou a apelar à "liberalização das patentes das vacinas", reiterando que só dessa forma o continente africano poderá vencer a pandemia da Covid-19. João Lourenço termina este sábado uma visita de dois dias à Guiné-Conacri, a convite do homólogo guineense, Alpha Conde.

João Lourenço lembrou que o mundo se depara com "a maior crise sanitária dos últimos cem anos, que tem colocado à prova os nossos sistemas de saúde, bem como as nossas economias, devido à rápida propagação da Covid-19 e as restrições que somos obrigados a aplicar".

“O nosso continente só poderá vencer a pandemia da covid-19 se houver a união de esforços entre todos os países africanos, no sentido de melhor explorarmos os mecanismos de acesso às vacinas que injustamente não estão ao nosso alcance”, disse.

"Gostaria igualmente de aproveitar esta tribuna para apelar à liberalização das patentes das vacinas contra o novo coronavírus, permitindo com isso o aumento da produção, a redução de preços e a consequente diminuição de desigualdades no acesso às vacinas, por parte dos países menos desenvolvidos, que mais uma vez são tratados de forma desigual", pediu.

A situação de segurança no continente africano também foi evocada pelo Presidente angolano, salientando que “não tem evoluído tão positivamente quanto seria desejável”.

“Realço, nesta perspetiva, outros factos importantes como a realização de eleições de forma pacífica em alguns pontos do nosso continente com historial de conflitos pós-eleitorais, facto que reforça a esperança e a ideia de que a África despertou para a necessidade da construção da estabilidade e da segurança como fatores incontornáveis para assegurar a concretização dos nossos grandes objetivos de redução da pobreza, e de construção do bem-estar e prosperidade dos nossos povos”, indicou.

João Lourenço defendeu a importância do continente continua a trabalhar "de forma unida e conjugada, no sentido de construir um continente livre de conflitos armados, de destruição e deslocações forçadas das suas populações", reiterando que é fundamental a adopção de formas de governação “cada vez mais participativas, inclusivas e genuinamente africanas, de modo a contribuir para a promoção de uma cultura africana de paz, de justiça e de respeito pelos princípios dos direitos humanos”.

O Presidente angolano termina este sábado uma visita de dois dias à Guiné-Conacri, a convite do homólogo guineense, Alpha Condé, onde foi condecorado com Grã-Cruz da Ordem Nacional da República da Guiné.

Na visita de Estado à Guiné Conacri, João Lourenço fez-se acompanhar dos ministros dos Recursos Minerais, do Petróleo e Gás e da Defesa e Veteranos da Pátria.

