Economia

Há mais de 4 milhões de desempregados em Angola

A situação económica e social em Angola tem levado jovens a protestar contra a degradação social. © Francisco Paulo

Texto por: Avelino Miguel 1 min

Angola sofre com o flagelo do desemprego nos últimos anos e dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que no segundo trimestre deste ano, o país atingiu a cifra de mais de quatro milhões de desempregados.