Desastres ambientais em análise por Angola

Uma substância tóxica supuestamente proveniente de Angola teria deixado rios avermelhados na República Democrática do Congo, e poderia estar relacionada com a descoberta de corpos de hipopótamos e demais espécies mortas. ULISES RUIZ AFP

Miguel Martins

Em Angola a Sociedade mineira de Catoca admitiu na semana passada um derrame de resíduos da sua mina de diamantes, na Lunda Sul, nordeste do país, que teria contaminado as águas do rio Lova, antes da fuga ter sido entretanto estancada. Precisamente, do outro lado da fronteira, na República democrática do Congo as autoridades denunciam a poluição do rio Kasai, com águas vermelhas que teriam provocado, nomeadamente, morte de peixes e até de hipópotamos.