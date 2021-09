Basquetebol

Afrobasket: Angola perdeu nos quartos frente ao Senegal

Angola perdeu frente ao Senegal por 74-79. © Cortesia FIBA

Texto por: Marco Martins 3 min

A Selecção angolana foi derrotada pela congénere do Senegal por 74-79 num jogo a contar para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações de basquetebol - o Afrobasket, que decorrem em Kigali no Ruanda.