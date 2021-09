Angola/Política

Angola aprovou alteração da lei do registo eleitoral oficioso

O edifício-sede da Assembleia Nacional de Angola em Luanda PAULO CUNHA/LUSA

Texto por: Miguel Martins 3 min

O parlamento angolano aprovou na globalidade por unanimidade a alteração da lei do registo eleitoral oficioso. No entanto o projecto de lei alterando a lei orgânica das eleições gerais não gerou consenso. Toda a oposição, com excepção da FLNA que se absteve, votou contra, num dispositivo aprovado pela maioria parlamentar do MPLA, partido no poder.