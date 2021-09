Futsal

João Neves: “Estar aqui com Angola no Mundial de futsal é um sonho que se tornou realidade”

João Neves, internacional angolano. © Marco Martins/RFI

A Selecção angolana vai medir forças com o Paraguai, nesta sexta-feira 17 de Setembro no Campeonato do mundo de futsal que decorre na Lituânia até dia 3 de Outubro. Portugal e Brasil já estão apurados para os oitavos-de-final.