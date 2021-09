Futsal: Angola perdeu frente à Espanha e está fora do Mundial

A Selecção angolana defrontou nesta segunda-feira 20 de Setembro a Espanha e perdeu por 1-4 no terceiro e último jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal da FIFA que decorre na Lituânia.

Em Klaipeda, no Norte da Lituânia, Angola acabou por perder o terceiro jogo consecutivo em três jogos realizados.

Os espanhóis entraram bem no jogo e abriram o marcador aos 4 minutos com um tento de Adolfo Fernández.

Os angolanos reagiram e conseguiram empatar aos 19 minutos com um tento de Guga, que apontou assim o seu terceiro golo em três jogos no Mundial de futsal.

Mesmo antes do intervalo, no entanto, a Espanha conseguiu passar novamente para a frente no marcador com um golo de Carlos Ortiz. No intervalo, 1-2 para a Espanha.

Na segunda parte, a selecção angolana tentou chegar ao empate, mas não conseguiu e a Espanha ampliou o resultado para 1-3 com um segundo tento de Adolfo Fernández.

Aliás, Adolfo Fernández acabou por ser a figura do jogo com um terceiro golo apontado, colocando os espanhóis a vencer por 1-4.

O resultado final acabou por não mudar mais. Os espanhóis conquistaram um terceiro triunfo em três jogos, enquanto os angolanos foram derrotados pela terceira vez.

Em entrevista exclusiva à RFI, Rui Sampaio, seleccionador de Angola, estava satisfeito com a exibiçao da equipa apesar da derrota.

Rui Sampaio, seleccionador de Angola 21-09-2021

A Espanha terminou no primeiro lugar com 9 pontos, à frente do Paraguai com 6 pontos, após ter derrotado o Japão por 2-1, o que significa que os japoneses ficaram na terceira posição com 3 pontos. Quanto aos Palancas Negras acabaram no último lugar sem nenhum ponto.

De notar que Angola perdeu frente ao Japão por 4-8, frente ao Paraguai por 1-4 e frente à Espanha por 1-4.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo de futsal da FIFA decorre na Lituânia até 3 de Outubro.

