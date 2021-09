Futsal

Guga: «É uma honra jogar frente à Espanha, mas queremos obter um bom resultado no Mundial»

Guga, internacional angolano. © Marco Martins/RFI

Texto por: Marco Martins 2 min

Em Klaipeda, no Norte da Lituânia, e com o sol de regresso ao território lituano apesar das temperaturas baixas, em torno dos 14 graus, Angola vai medir forças com a Selecção espanhola, que ainda não perdeu nenhum jogo, num encontro a contar para a terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal da FIFA que decorre na Lituânia.