Angola

Extradição de Portugal para Angola de Abel Cosme, antigo PCA da TCUL

Abel Cosme, ex-presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda (TCUL). © DR

Texto por: RFI

Lisboa extraditou ontem rumo a Luanda Abel Cosme, ex-presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda (TCUL), uma das figuras envolvidas no escândalo de corrupção do Conselho Nacional de Carregadores (CNC) que tinha fugido para Portugal em 2018 numa alegada tentativa de se subtrair à justiça do seu país.