Angola inicia registo dos eleitores

O edifício-sede da Assembleia Nacional de Angola em Luanda PAULO CUNHA/LUSA

Texto por: Avelino Miguel

Em Angola, começou o percurso com vista às eleições gerais de 2022, com a realização do Registo Oficioso que decorre em todo o país. A campanha vai terminar em Março de 2022.