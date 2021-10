Ex-presidente de empresa pública angolana em liberdade sob caução

Abel Cosme, antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda (TCUL) foi posto em liberdade sob caução a 30 de Setembro de 2021. Cosme está a ser julgado por envolvimento no escândalo de corrupção relativo ao Conselho Nacional de Carregadores angolano.

Abel Cosme, ex-presidente da TCUL, empresa de transporte público de Luanda, conseguiu obter a liberdade sob caução depois de ouvido pelos inspectores do Departamento de Acção Penal da Procuradoria Geral da República. Cosme é um dos indivíduos envolvidos no caso de corrupção relativo ao Conselho Nacional de Carregadores de Angola.

Publicidade Continuar a ler

O prisioneiro extraditado recentemente de Portugal,Abel Cosme, acusado de vários crimes,entre os quais o de peculato,foi posto em liberdade sob caução,depois de ser ouvido pelos inspectores do Departamento de Acção Penal da Procuradoria Geral da República.

Abel Cosme, pagou uma caução de dez milhões de Kwanzas,moeda angolana,para estar em liberdade, mas está impedido de ausentar-se do país,enquanto aguarda o desfecho do processo crime em que está envolvido.

O antigo Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda,foragido em Portugal desde 2018, antes da sua recente extradição,está a ser julgado no processo do Conselho Nacional de Carregadores (CNC) no qual foi condenado com pena de prisão,o ex-ministro dos Transportes,Augusto Tomás,por crimes de peculato associação criminosa e branqueamento de capitais.

Num comunicado distribuído a imprensa, o Ministério Público Angolano,afirma que Abel Cosme, beneficiou da liberdade condicional por colaborar com a justiça,estando já a devolver ao estado, o dinheiro desviado,sem mencionar o valor.

Abel Cosme, devia ser inicialmente julgado em 2019, mas alegou ter que permanecer em Portugal por motivos de saúde. Cosme foi detido no início do ano de 2021 pelas autoridades lusas, em virtude dos acordos de cooperação entre os Estados português e angolano.

Para além de Augusto Tomás, cuja pena de prisão foi reduzida de 14 para 8 anos e 4 meses, foram também condenados,no âmbito do julgamento do referido escândalo de corrupção,o ex-director-geral do Conselho Nacional de Carregadores, Manuel António Paulo, assim como a antiga directora adjunta para a Área Financeira, Isabel Bragança e o então director adjunto para a Área Técnica, Rui Manuel Moita.

Ouça aqui a correspondência de Avelino Miguel.

Correspondência de Avelino Miguel do dia 1 de Outubro de 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro